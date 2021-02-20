Алуштинская горбольница обратилась в суд, чтобы вылечить несовершеннолетнего спортсмена

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Алуштинская горбольница обратилась в суд, чтобы иметь возможность вылечить несовершеннолетнего.

Как сообщили в пресс-службе Алуштинского городского суда, с административным иском обратился главврач медучреждения. Он потребовал защитить интересы несовершеннолетнего пациента, поскольку его законный представитель отказался от оказания медицинской помощи ребенку.

Дело рассмотрели в течение суток, решение было принято на закрытом судебном заседании. Были привлечены адвокат, прокурор и органы опеки. Суд удовлетворил исковые требования.

- С учетом сокращенных сроков медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, решение суда обращено к немедленному исполнению, - пояснили в пресс-службе суда.

Напомним, троих из 20 крымских несовершеннолетних футболистов, участвовавших в учебно-тренировочных сборах в Новороссийске, госпитализировали. У них выявили ротавирус. Спортсменов выписали через сутки.

Алуштинская горбольница обратилась в суд, чтобы иметь возможность вылечить несовершеннолетнего.

Как сообщили в пресс-службе Алуштинского городского суда, с административным иском обратился главврач медучреждения. Он потребовал защитить интересы несовершеннолетнего пациента, поскольку его законный представитель отказался от оказания медицинской помощи ребенку.

Дело рассмотрели в течение суток, решение было принято на закрытом судебном заседании. Были привлечены адвокат, прокурор и органы опеки. Суд удовлетворил исковые требования.

- С учетом сокращенных сроков медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, решение суда обращено к немедленному исполнению, - пояснили в пресс-службе суда.

Напомним, троих из 20 крымских несовершеннолетних футболистов, участвовавших в учебно-тренировочных сборах в Новороссийске, госпитализировали. У них выявили ротавирус. Спортсменов выписали через сутки.