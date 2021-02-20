Жители Симферополя начали воровать емкости для противогололедного реагента

Температура воздуха в Крыму все еще ниже нуля Фото: Александра Тимощенко

В крымской столице участились случаи кражи железных емкостей для противогололедного реагента, сообщил директор МБУ «Город» Антон Гумен.

По его словам, в последние снежные дни такая тенденция наблюдается чаще всего.

- Надеюсь, что горожане проявят свою сознательность и не будут совершать правонарушений, - отмечает директор.

Он также добавил, что коммунальщики продолжают расчищать улицы города от снега. В уборке пешеходных зон задействованы 255 сотрудников учреждения и девять единиц техники. Снежные навалы уже расчищены на всех центральный трассах столицы.

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