ФЦП развития Крыма и Севастополя продлили до 2025 года

ФЦП продлили до 2025 года Фото: Архив "КП"

Правительство РФ продлило федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя до 2025 года. Ее финансирование увеличено на 122 миллиарда рублей и составляет 620,2 миллиарда рублей.

Средства направлены на снятие инфраструктурных ограничений для обеспечения устойчивого экономического развития регионов, в том числе – надежного водоснабжения, развития железнодорожной инфраструктуры, автомобильных дорог от трассы «Таврида» к Южному берегу Крыма.

В этом году в рамках ФЦП запланировано завершение Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов, строительство водовода в поселке Орджоникидзе, Феодосии, строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный. Запланирована очистка стоков на КОС «Южные», снижение водопотерь, разведка дополнительных скважин и опреснение морской воды.

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