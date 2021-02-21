За сутки коронавирус зарегистрировали у 106 человек

КОличество выздоровевших за сутки - 163 человека Фото: Александра Тимощенко

За последние сутки в Крыму зарегистрировали еще 106 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, 5 из них переносят болезнь без симптомов.

- Из общего количества заболевших 78 выявлены при обращении за медицинской помощью, 28 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - добавил Аксенов.

На коронавирусную инфекцию в лабораториях было обследовано 3062 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 163 человека, выздоровевших за весь период – 30 989 человек.

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