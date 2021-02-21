От коронавируса скончалось еще пять человек

Коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 106 человек.
Фото: Александра Тимощенко
За последние сутки коронавирус унес жизни еще пяти человек, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
Таким образом, общее количество летальных случаев на полуострове составило 895.
Напомним, на утро 21 февраля коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 106 человек. Всего в Крыму вирус подтвержден у 35 230 человек. Количество выздоровевших за весь период пандемии - 30 989 человек.
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