От коронавируса скончалось еще пять человек

Коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 106 человек. Фото: Александра Тимощенко

За последние сутки коронавирус унес жизни еще пяти человек, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Таким образом, общее количество летальных случаев на полуострове составило 895.

Напомним, на утро 21 февраля коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 106 человек. Всего в Крыму вирус подтвержден у 35 230 человек. Количество выздоровевших за весь период пандемии - 30 989 человек.

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