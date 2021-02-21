В марте в Крыму пройдут масштабные военные учения

Десантные учения пройдут и на полигоне «Дубровичи» в Рязанской области Фото: Архив "КП"

В марте в Крыму Минобороны РФ планирует провести масштабные учения воздушно-десантных войск на территории полуострова, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие будет проводиться под руководством командира Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии генерал-майора Андрея Суховецкого на полигоне «Опук».

Десантники будут отрабатывать десантирование личного состава и техники на незнакомую площадку. Также военные планируют захватить объекты условного противника и попытаться удерживать их до того, как прибудут основные силы соединения.

Кроме того, десантные учения пройдут и на полигоне «Дубровичи» в Рязанской области.

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