Проезжую часть на трассе Симферополь – Джанкой расширяют

За счет ремонта подрядчик будет расширять проезжую часть новой трассы Фото: Архив "КП"

На трассе Симферополь – Джанкой начались ремонтные дороги. Как сообщили в пресс-службе АО «ВАД» работы ведутся на участке старой автодороги.

За счет ремонта подрядчик будет расширять проезжую часть новой трассы.

- Под Симферополем начался ремонт дороги на Джанкой. Дорожники АО «ВАД» делают расширение проезжей части, - отметили в пресс-службе.

В ближайшие дни рабочие полностью снимут асфальт на дороге, заменят его основание и уложат новый свой асфальтобетона. Все работы будут проводиться в марте, когда потеплеет. Протяженность дорожного участка составит до 7 километров.

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