В Крыму кот Мостик стал настоящим экскурсоводом

Отныне Мостик – профессиональный гид с настоящей «корочкой» экскурсовода. Фото: Кот Моста / ФБ

Утром в воскресенье Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко вручил удостоверение экскурсовода главному кошачьему символу Крымского моста коту Мостику. Об этом написано в посте на странице пушистика.

Отныне Мостик – профессиональный гид с настоящей «корочкой» экскурсовода. Его старания рассказать о Крыме все самое интересное, наконец, оценили по достоинству не только подписчики, но и власти полуострова.

- Я и раньше рассказывал вам много интересного про Крым! Теперь буду еще больше — как настоящий гид! Вадим Волченко, министр курортов и туризма Крыма, лично вручил мне удостоверение, - гласит пост на странице кота.

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