Водитель легковушки сбил подростка на остановке в Керчи

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося Фото: Александра Тимощенко

В Керчи водитель автомобиля ВАЗ-2109 сбил 15-летнего мальчика, который стоял на остановке, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Мужчина ехал по улице Орджоникидзе и на большой скорости наехал на остановку общественного транспорта, на которой находился подросток. На место инцидента быстро выехали сотрудники ГИБДД.

Они оказали первую помощь мальчику и ликвидировали последствия ДТП на трассе. Подростка привезли в Керченскую городскую больницу №1.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также проводится проверка по факту ДТП.

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