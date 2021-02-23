В Симферополе и Севастополе 24 февраля частично отключат электричество

Свет пропадет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 февраля в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет. Отключение произойдет из-за ремонта трансформаторных подстанций и электрооборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Битумная, 2-44(чет), 1-31(нечет);

ул. Линейная, 8-78(чет);

ул. Салгирная, 2-26(чет), 1-15(нечет);

пер. Салгирный, 2-14(чет), 1-17/28(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Надежды Островской 10, 10-А;

ул. Гавена 4-18;

ул. Надежды Островской 21;

ул. Тульская, 14;

ул. Супруна 1-9;

ул. Киевская 58-72,73/2,75-83;

ул. Революции 1905 года 80-92,79,81,85-97;

ул. Сафронова 3,54-66,75-87;

ул. Черноморская 15-29;

ул. Адмирала Азарова 94,99;

ул. Физкультурная 4;

пер.Физкультурный 3,5;

пр. Кипарисовый 2-10,1-7;

туп. Сливовый 1-7;

туп. Обрывистый 10,1-19;

ул. Абрикосовая 1-43 2-42;

ул. Гранатная 2-28,3, 17-а

поселок Любимовка: ул. Качинское шоссе 8-14,14-А,110,168,176,63-б,57-А,57-Б,7-43; ул. Федоровская 110-128,85-127; ул. 1 Линия 12,32

с 8.00 до 16.00

поселок Дергачи: садовые товарищества «Энергетик-5», «Дергачи-5», «Вишенка», «Энергетик-2», «Солнечный», «Дергачи-2», СТСН «Дергачи-3», СНТ «Дергачи-1», СНТ «Дергачи-4», ул. Алексея Гущина 36, 38; ул. Горпищенко 140/1, 140/7, 140/8, 140/9, 140/11

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