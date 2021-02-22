Погода в Крыму на 22 февраля: без осадков и тепло до +9

На полуострове переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
22 февраля на Крымском полуострове, как обещают синоптики, пройдет без сюрпризов со стороны природы.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +3…+5°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный до 10 м/с. Днем тепло до +9°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 12 м/с. Днем тепло +5…+7°.
Вода в Черном море +5°…+9°.
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