В Симферополе из-за аварии несколько районов остались без воды

Воды с 18.00 до 21.00 не будет на улице Туристов, переулке Альпинистов, улице Проводников, улице Азовской и Генова. Фото: Архив "КП"

Из-за аварии сразу несколько районов в крымской столице остались без воды, сообщили в пресс-службе «Вода Крыма». - В связи с аварией на водоводе «Ду 300 мм» в микрорайоне Леси Украинки в Симферополе возможны перебои с водой. Силами Симферопольского филиала ГУП РК «Вода Крыма» с 15 часов организован подвоз питьевой,- отметили в пресс-службе.

В связи с этим на улицах Туристов, 6, на пересечении улицы Туристов и Генова и на перекрестке улиц Генова и Проводников в ближайшее время установят емкости с питьевой водой. Кроме того, воды с 18.00 до 21.00 не будет на улице Туристов, переулке Альпинистов, улице Проводников, улице Азовской и Генова.

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