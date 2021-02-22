В Керчи нашли две авиабомбы времен войны

Фото: ГУ МЧС России по РК
В Ленинском районе Крыма нашли две зажигательные авиабомбы времен войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.
- На открытой территории сотрудники МЧС России обнаружили две зажигательные авиационные бомбы ЗАБ-50 времен Великой Отечественной войны весом по 50 кг, - говорится в сообщении.
Взрывоопасные предметы извлекли и доставили на полигон. Там бомбы уничтожили пять спасателей и две единицы техники.
Напомним, в январе в море около керченского поселка Опасное пиротехники нашли десять авиабомб военных времен.
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