В Керчи нашли две авиабомбы времен войны

Фото: ГУ МЧС России по РК

В Ленинском районе Крыма нашли две зажигательные авиабомбы времен войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

- На открытой территории сотрудники МЧС России обнаружили две зажигательные авиационные бомбы ЗАБ-50 времен Великой Отечественной войны весом по 50 кг, - говорится в сообщении.

Взрывоопасные предметы извлекли и доставили на полигон. Там бомбы уничтожили пять спасателей и две единицы техники.

Напомним, в январе в море около керченского поселка Опасное пиротехники нашли десять авиабомб военных времен.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50