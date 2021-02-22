В Киеве объяснили, почему разрешили самолетам НАТО летать над Крымом

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Экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин рассказал украинским СМИ, зачем Киев выдал разрешение авиации Североатлантического альянса для совершения полетов над Крымом.

Так, Бабин сообщил изданию «Обозреватель», что до того, как Крым стал российским регионом, все полеты над Черным морем координировались из симферопольского аэропорта. Однако, по его словам, никакая международная организация не признает за Россией права управлять авиапотоками.

При этом экс-чиновник заявил, что Киев просто разрешил авиации НАТО летать над Крымом, но не приглашал.

- Мы не кричим: эй, летайте над Симферопольским аэропортом! - отметил бывший постпред.

Борис Бабин уверен, что самолеты НАТО не будут приближаться к Крыму более, чем на 12 миль. Поэтому полет на таком расстоянии не может считаться нарушением воздушного пространства.

Напомним, 10 февраля Киев предложил НАТО использовать воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации для проведения операций. Этот район включает территорию над открытыми водами Черного моря.

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