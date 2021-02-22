В Симферополе мужчина украл пневматический пистолет, чтобы его перепродать

Фото: Архив "КП" Фото: Надежда ДАЦЮК

В Симферополе мужчина украл пистолет прямо с витрины магазина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По данным полицейских, вор заметил, когда продавец отвлекся, и похитил пневматический пистолет стоимостью в 10 тысяч рублей прямо из открытой витрины.

- По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска задержан 38-летний местный житель. В ходе обыска по месту жительства задержанного похищенный пистолет был изъят и возвращен в магазин, - говорится в сообщении пресс-службы.

Подозреваемый сообщил полицейским, что хотел перепродать пистолет, а деньги, вырученные за него, потратить на свои нужды.

По факт кражи возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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