Коронавирус в Крыму: плюс 86 заболевших за сутки

Фото: глава РК Сергей Аксенов

В Крыму за 21 февраля зарегистрировали 86 случаев коронавируса. Восемь человек переносят инфекцию бессимптомно, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, 59 заболевших самостоятельно обратились за медицинской помощью, 27 ранее контактировали с инфицированными.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 2749 человек.

Были выписаны 21 февраля 15 человек, а за весь период выздоровели 31 004 человека.

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