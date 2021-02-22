Крымчанин угрожал расправой своей матери

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Крымчанин угрожал ножом собственной матери. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

В полицию обратилась 79-летняя жительница села Долинка Красноперекопского района. Она рассказала, что сын угрожает ей расправой. Правоохранители не дали злоумышленнику довести дело до конца.

- Выяснилось, что 43-летний мужчина в порыве гнева схватился за нож, которым замахивался в сторону матери. Вину в совершении преступления он полностью признал. Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности, - отметили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. С мужчиной проведена профилактическая беседа.

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