В Феодосии пенсионерке, пережившей блокаду Ленинграда, провели отопление

Фото: страница Сергея Бовтуненко на Facebook

В Феодосии провели отопление в квартиру пенсионерки из Феодосии Веры Павловы Павловой, блокадницы Ленинграда. Женщина 30 лет зимовала в холоде, сообщил глава администрации города Сергей Бовтуненко на странице в соцсетях.

- В квартире Веры Павловны впервые за долгие годы появилось отопление. Спасибо всем, кто не остался в стороне и помог в решении такого важного для блокадницы вопроса. До этого комфортная температура поддерживалась с помощью кондиционера и обогревателей, но уже вчера в квартире был завершен монтаж оборудования для автономного отопления, - написал градоначальник.

По его словам, в квартире, по отзывам блокадницы, тепло, «даже жарко».

Напомним, что женщина пережила блокаду Ленинграда. Она больше 30 лет живет в Феодосии, но в ее квартире не было отопления. Женщина получала лишь отписки после обращения чиновников. Дело сдвинулось с мертвой точки после публикаций с СМИ и проверки, организованной Главным следуправлением СК РФ по Республике Крым.

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