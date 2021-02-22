В бундестаге Германии обсудят, законно ли Украина перекрыла воду Крыму

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В бундестаге ФРГ вынесут на обсуждение вопрос, не нарушил ли Киев международное право, когда перекрыл подачу воды по Северо-Крымскому каналу. О такой инициативе сообщил депутат бундестага Вальдемар Гердт (член партии «Альтернатива для Германии»).

- Прекращение подачи пресной воды на территорию - это какие-то средневековые методы осады. Я подниму в бундестаге вопрос, чтобы на комиссии по правам человека рассмотреть, не ущемляется ли международное право, на основании чего выносятся решения о перекрытии воды, тем более Украиной, куда Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов, - сказал Гердт РИА Новости.

Также депутат удивился, что такое «толерантное» и «демократичное» западное общество до сих пор не комментирует водную блокаду Крыма и не предпринимает активных действий по этому поводу.

Вальдемар Гердт также отметил, что в вопросе перекрытия воды Украина ведет себя нелогично:

- Они говорят: это наш Крым, это наши люди, мы так любим их и хотим вернуть назад, что перекроем питьевую воду. Это античеловечный подход, - заметил собеседник агентства.

Напомним, что до присоединения Крыма к России днепровская вода из Украины обеспечивала 85% потребностей полуострова.

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