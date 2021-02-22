В Симферополе с 24 февраля перекроют улицу Широкая

Фото: Архив "КП"

В Симферополе с 24 февраля для ремонта дороги будет перекрыта улица Широкая.

В администрации Симферополя предупредили, что на участке от улицы Москалева до улицы Леси Украинки, где будут проводить работы, ограничат движение до 2 марта.

Также сообщается, что на время проведения ремонтных работ разработан альтернативный маршрут. Подрядчиком назначена компания «ВАД».

Со среды рабочие начнут демонтаж бордюров.

- На участке ремонта начинаются работы по демонтажу бортового камня и подготовке основания для установки новых бордюров. Фрезерование старого дорожного покрытия начнется после того, как придет потепление и установятся стабильные плюсовые температуры, - сообщил пресс-секретарь компании Григорий Назаров.

По его словам, к укладке асфальта, учитывая прогнозы, планируется приступить в середине марта.

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