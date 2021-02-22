В СевГУ ответили на санкции, введенные Зеленским

Фото: официальная страница Владимира Зеленского на Facebook

Севастопольский государственный университет оказался в списке 18-ти организаций, против которых президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции.

В ответ на это ректор вуза Владимир Нечаев заявил, что включение учебного заведения в санкционные списки приведет к росту популярности.

- Я думаю, что многие заинтересуются, что же это за явление - Севастопольский университет. Подумают, что мы ребята очень крутые, раз целое государство на нас ополчилось. Я думаю, что теперь люди хотя бы заглянут на нашу страницу в интернете, - передает слова Владимира Нечаева управление информационной политики, маркетинга и PR СевГУ.

Согласно документу, попавшие под украинские санкции компании не могут проводить торговые операции, а также приостанавливают выполнение экономических и финансовых обязательств.

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