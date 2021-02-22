«Хочет сэкономить»: в Совфеде объяснили, почему Зеленский не стал укреплять дамбу на границе с Крымом

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Украина решила отложить укрепление дамбы на Северо-Крымском канале, чтобы сэкономить деньги и избежать негативных высказываний в свой адрес со стороны европейских коллег. Такое мнение выразил член комитета Совета Федерации по международным делам сенатор Сергей Цеков, передает РИА Новости Крым.

Ранее так называемый «постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич заявил, что планируется достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала. По его словам, это позволит «максимально исключить попадание воды» на полуостров. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти пока не будут укреплять дамбу.

- Возможно, они хотят сэкономить деньги, потому что понимают бесполезность строительства. Та дамба, которая предотвращает поступление воды по Северо-Крымскому каналу, перекрывает его практически полностью. Вкладывать дополнительные силы и средства нецелесообразно, - отметил Сергей Цеков.

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