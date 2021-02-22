Крымские легкоатлеты вошли в десятку сильнейших на чемпионате России

Богдан Мазный. Фото: runnersrussia

Спортсмен вошел в пятерку сильнейших легкоатлетов России по итогам 51-го чемпионата России по легкой атлетике в помещении. Кроме того, прошли всероссийские соревнования в помещении в беге на 200 и 5 тысяч метров.

- Успешно выступил на данных соревнованиях юниор до 23 лет – Богдан Мазный (г. Симферополь, СШОР по легкой атлетике № 1). Преодолевая «мастерский рубеж» на своей коронной дистанции 800 м, Богдан с личным рекордом – 1:49,76 мин выходит в финал, - сообщили в пресс-службе Крымской Республиканской федерации легкой атлетики.

Богдан Мазный также составил достойную конкуренцию взрослым и финишировал пятым с результатом 1:49,87 мин. Он тренируется под руководством заслуженного тренера СССР Алексея Ивановича Дубовика.

Кроме того, в десятке сильнейших спортсменов на чемпионате РФ оказался Руслан Перестюк, на всероссийских соревнованиях Виолетта Малышенок и Александр Соломенко.

С 23 по 25 февраля сборная Крыма по легкой атлетике выступит на первенстве России среди юниоров до 23 лет.

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