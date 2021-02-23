Погода в Крыму на 23 февраля: без осадков и тепло до +9

Вода в Черном море +5°…+9°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
23 февраля на Крымском полуострове вполне комфортный день.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Утром на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Днем тепло до +9°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Днем +6…+8°.
Вода в Черном море +5°…+9°.
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