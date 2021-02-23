За сутки в Крыму 79 новых случаев COVID-19 Фото: Архив "КП"

В Крыму за сутки выявлено 79 новых случаев коронавируса, в том числе 1 - с бессимптомным течением заболевания.

- Из общего количества заболевших 63 выявлены при обращении за медицинской помощью, 16 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Лаборатории обследовали на COVID-19 383 человека. Выписаны с выздоровлением 67 пациентов.

С начала периода наблюдений выявлено 35395 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 31071.

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