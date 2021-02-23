Спасатели эвакуировали туристку с горной тропы в районе Ялты

Женщину эвакуировали к "скорой помощи". Фото: ГУ МЧС по РК

Крымские спасатели эвакуировали туристку со Штангеевской тропы в районе Ялты. Женщина повредила ногу и не могла свободно передвигаться.

- По прибытии к месту спасатели при помощи носилок транспортировали пострадавшую к карете «скорой помощи» для оказания первой медицинской помощи, - сообщили в ГУ МЧС по РК. - Пострадавшую с переломом голеностопного сустава госпитализировали в Ялтинскую городскую больницу №1.

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