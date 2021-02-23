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В Крыму за сутки от коронавируса умерли 4 человека

В стационары госпитализированы 57 человек
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Число смертей от коронавируса в Крыму перевалило за девять сотен

Число смертей от коронавируса в Крыму перевалило за девять сотен

Фото: "КП" Архив

В Крыму за сутки от коронавирусной инфекции умерли 4 человека. Общее количество смертей достигло 904.

В стационары с диагнозом COVID и пневмония госпитализированы 57 человек.

На амбулаторное лечение направлены 27 человек.

С начала периода наблюдений выявлено 35395 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 31071.

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Коронавирус в Крыму