В Крыму за сутки от коронавируса умерли 4 человека

Число смертей от коронавируса в Крыму перевалило за девять сотен Фото: "КП" Архив

В Крыму за сутки от коронавирусной инфекции умерли 4 человека. Общее количество смертей достигло 904.

В стационары с диагнозом COVID и пневмония госпитализированы 57 человек.

На амбулаторное лечение направлены 27 человек.

С начала периода наблюдений выявлено 35395 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 31071.

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