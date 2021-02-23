В трех городах Крыма в честь защитников Отечества прогремит салют

Вечером 23 февраля прогремит салют. Фото: Пресс-служба ЮФО

В День защитника Отечества в трех городах Крыма прогремит салют. В 21:00 военные дадут артиллерийские залпы в Симферополе, Севастополе и Керчи, сообщили в Минобороны России. В Севастополе будут салютовать с территории Михайловской батареи, в Симферополе – с территории городища «Неаполь Скифский», в Керчи – с территории яхт-клуба на городской набережной. Обеспечивать салют будут 6 орудий 122-мм гаубиц Д-30 и 7 салютных установок СПУ 2А85.

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