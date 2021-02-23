Часть Симферополя отмечает 23 февраля без воды

Из-за аварий и ремонтов часть Симферополя отсалась без воды Фото: "КП" Архив

В Симферополе часть потребителей остались без воды в праздничный день. Из-за проведения ремонтных работ ГУП РК «Вода Крыма» до вечера ограничено водоснабжение в центре города и пригородных поселках.

По данным предприятия, до 18:00 ограничено водоснабжение улиц Калинина, Павленко, Индустриальная, Спера, Телегина, Рабочая, Красного креста, Дзюбанова, переулка Тупой, улицы Карла Маркса 17 и 19, а также прилегающих улиц и переулков.

До полуночи из-за аварии на сетях холодного водоснабжения не будет воды в поселках Битумное, Грэсовский, Комсомольское, Совхозное, Укромное, СТ Энергетик, на заводе «Фрегат» по улице Кадровая.

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