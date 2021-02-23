Крым в белом вихре: В соцсетях опубликовали спутниковое фото снежного шторма над полуостровом

Крымский полуостров в плену снежного циклона. Фото:vk/Dmitry Lytkin

Вид Крымского полуострова в снежном плену сфотографировали из космоса. Циклонический вихрь, парализовавший движение на трассе «Таврида» и Крымском мосту, сняли со спутника и разместили в соцсетях.

- Заснеженный Крым, вид из Космоса 20 февраля 2021 года, - написал пользователь Dmitry Lytkin.

К сожалению, он ограничил возможность комментировать фото, поэтому узнать мнение пользователей не удалось.

Напомним, из-за сильного снегопада 19 февраля впервые было перекрыто движение по автомобильному путепроводу Крымского моста. Низкая видимость и транспортные заторы на трассе «Тврида» вынудили власти объявить угрозу чрезвычайной ситуации природного характера.

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