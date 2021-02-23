США используют свободу вероисповедания в Крыму в своих геополитических целях

США считают, что Россия нарушает права на свободу вероисповедания на Украине и в Крыму Фото: "КП" Архив

Американский конгресс пытается использовать свободу вероисповедания в Крыму и на Украине в своих геополитических целях. Такой комментарий в Twitter появился на странице посольства России в США.

Поводом к паблику стал законопроект, внесенный представителями обеих американских партий в конгресс, о нарушении Россией прав и религиозных свобод на Украине, в том числе в Крыму. Это обязывает администрацию США рассмотреть вопрос о включении РФ в список государств, которые нарушают свободу вероисповедания.

- Американские законодатели продолжают свое циничное вторжение в религиозные дела в Крыму и на Украине, - отмечают в российской дипмиссии. - Недопустимо использовать чувства и убеждения миллионов людей в геополитических целях.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50