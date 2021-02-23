«Спортмастер» попал в немилость на Украине за магазины в Крыму

Спортмастер пострадал за магазины в Крыму. Фото: Maps.yandex.com

Компания «Спортмастер» попала под санкции на Украине из-за сетевых магазинов в Крыму. С таким разъяснением выступила Служба безопасности Украины, отметив, что данные о противоправной деятельности сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd («Спортмастер») были направлены в МИД Украины еще прошлым летом.

В самой компании санкции считают необоснованными и собираются продолжать работу на Украине. Никаких оводов для ограничения хозяйственной деятельности в «Спортмастере» не видят.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50