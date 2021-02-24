Погода в Крыму на 24 февраля: мокрый снег и тепло до +8

Температура воды в Черном море, в районе Севастополе +8°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
24 февраля на Крымском полуострове вполне комфортный день, если иметь в виду погоду.
- В Симферополе переменная облачность. Утром и днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 0…+2°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Днем тепло до +5°.
Прогноз погоды по ЮБК: переменная облачность. Утром и днем местами небольшой дождь, мокрый снег. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Днем +6…+8°.
Вода в Черном море +5…+10°.
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