Ялта возглавила топ-10 популярных городов для брони коттеджей на весну

Ялта привлекает туристов во все времена года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU выяснили, где россияне чаще всего хотят отдыхать этой весной в коттедже. Специалисты отмечают, что спрос на такой вид жилья, если сравнивать с 2019 годом, вырос в два раза.

- Наиболее заметен рост числа броней в Ялте: сейчас она занимает 1 место среди всех городов Крыма и не только, - сообщили аналитики.

Топ-10 городов для брони коттеджей на весну 2021 года (средняя цена ночи в рублях)

Ялта, 5143

Сочи, 3268

Банное, 4350

Лахденпохья, 7437

Кисловодск, 1667

Санкт-Петербург, 3500

Андреаполь, 2800

Суздаль, 23850

Чехов, 4500

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