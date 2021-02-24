Ялта возглавила топ-10 популярных городов для брони коттеджей на весну

Ялта привлекает туристов во все времена года.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU выяснили, где россияне чаще всего хотят отдыхать этой весной в коттедже. Специалисты отмечают, что спрос на такой вид жилья, если сравнивать с 2019 годом, вырос в два раза.
- Наиболее заметен рост числа броней в Ялте: сейчас она занимает 1 место среди всех городов Крыма и не только, - сообщили аналитики.
Топ-10 городов для брони коттеджей на весну 2021 года (средняя цена ночи в рублях)
Ялта, 5143
Сочи, 3268
Банное, 4350
Лахденпохья, 7437
Кисловодск, 1667
Санкт-Петербург, 3500
Андреаполь, 2800
Суздаль, 23850
Чехов, 4500
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