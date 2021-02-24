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Ялта возглавила топ-10 популярных городов для брони коттеджей на весну

Крымский курорт опередил Сочи
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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Ялта привлекает туристов во все времена года.

Ялта привлекает туристов во все времена года.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU выяснили, где россияне чаще всего хотят отдыхать этой весной в коттедже. Специалисты отмечают, что спрос на такой вид жилья, если сравнивать с 2019 годом, вырос в два раза.

- Наиболее заметен рост числа броней в Ялте: сейчас она занимает 1 место среди всех городов Крыма и не только, - сообщили аналитики.

Топ-10 городов для брони коттеджей на весну 2021 года (средняя цена ночи в рублях)

Ялта, 5143

Сочи, 3268

Банное, 4350

Лахденпохья, 7437

Кисловодск, 1667

Санкт-Петербург, 3500

Андреаполь, 2800

Суздаль, 23850

Чехов, 4500

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