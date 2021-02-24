Симферопольцы рассказали, какими хотят видеть скверы после ремонта

Жители столицы рассказали, как должны поменяться столичные скверы. Фото: администрация Симферополя

В Симферополе закончился опрос среди местного населения, который проводили сотрудники столичной администрации. Жителей города спрашивали, какими они хотят видеть местные скверы после реконструкции.

Обсуждали судьбу трех объектов - сквер им. Дыбенко, сквер 50-летия СССР и бульвар Франко.

Около сквера по улице Данилова люди хотят видеть парковку и зону отдыха у воды, где они могли бы устраивать пикники. Там же, по мнению местного населения, нужно поставить лежаки и сделать деревянный настил над водой. Кроме того, респонденты категорически не хотят видеть заборы и асфальтовые тротуары.

В сквере им. Дыбенко жители пожелали создать прогулочную зону со скамейками, качелями, новыми скульптурами и видеонаблюдением.

Сквер 50-летия СССР, по мнению симферопольцев, нужно просто отремонтировать, а устаревшие аттракционы поменять на новые. Не хватает также мест отдыха, лавочек и стабильной уборки территории, которая засоряется за счет располагающегося рядом рынка.

Респонденты хотели бы видеть в сквере площадки для детей и подростков. Мусорные контейнеры предложили перенести с территории сквера и закрыть проход на рынок через детскую площадку.

На бульваре Франко жители столицы хотят видеть обновленное покрытие, скамейки и освещение. Также респонденты предложили провести санитарную обрезку деревьев, заменить ограждение и сделать навесы от дождя.

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