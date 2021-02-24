В Минздраве рассказали, сколько привито от коронавируса в Крыму на 24 февраля

Больше 8 тысяч человек уже получили и второй компонент вакцины Фото: Виталий ПАРУБОВ

Вакцину от коронавируса в Крыму получили больше 34 тысяч крымчан. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

По его словам, больше 8 тысяч человек уже получили и второй компонент вакцины.

- Из полученных 50 432 доз вакцины на сегодняшний день привито 34 528 человек, из них 8 480 получили второй компонент, - рассказал глава Минздрава Крыма.

Также министр здравоохранения РК сообщил, что 23 февраля республика получила 8 300 доз вакцины. В ближайшее время препарат распределят между медицинскими организациями.

Также Остапенко напомнил, что в Крыму было увеличено количество прививочных пунктов (с 31 до 72). Также с 10 до 20-ти увеличили количество мобильных выездных бригад, которые осуществляют вакцинацию.

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