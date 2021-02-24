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В Крыму возник дефицит вакцины «Спутник V»

Крымчане не могут записаться на иммунизацию
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Граждане не могу записаться даже через портал Госуслуг

Граждане не могу записаться даже через портал Госуслуг

Фото: Александра Тимощенко

В крымских поликлиниках отмечают дефицит вакцины от коронавируса. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, не все желающие могут записаться на вакцину через портал Госуслуг.

По его информации, в последнее время граждане все чаще жалуются на то, что их сначала записывают на получение прививки, а потом отказывают.

- Получается казус: мы призываем на вакцинацию, но вакцины нет. Это категорически неправильно. Прошу точности при определении сроков вакцинации, – отметил глава республики. По информации Аксенова, из крымской столицы поступило 63 жалобы из-за отказы в вакцинации, из Ялты – 36, Евпатории – 24, Керчи – 18, Феодосии – 13 и из Симферопольского района – 26.

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