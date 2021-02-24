Крымчане пожаловались на отклонения в графике вакцинации от коронавируса

В Крыму на 24 февраля привито от коронавируса 34 528 человек Фото: Александра Тимощенко

Около трех десятков крымчан пожаловались на сбои в графике вакцинации от коронавируса, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- Если мы назначаем человеку конкретную дату, когда человек должен прийти на прививку, это значит, что мы уже распланировали имеющиеся у нас возможности. 30 обращений в неделю - это много, - заявил Сергей Аксенов.

В свою очередь, министр здравоохранения РК Александр Остапенко сообщил, что есть сбои в графике поставки вакцины, потому происходят такие проблемы. При этом Сергей Аксенов поручил при составлении графика вакцинации для граждан учитывать не графики поставки вакцины, а ее наличие на данный момент.

В Минздраве РК заявили, что Крым получил 23 февраля 8,3 тысячи доз вакцины. В новой партии препарат расфасован по-иному: в одном флаконе содержится одна доза. Раньше же в каждом флаконе было по пять доз вакцины, потому медики должны были проводить вакцинацию партиями по пять человек.

Напомним, что в Крыму на 24 февраля привито от коронавируса 34 528 человек, 8 480 уже получили второй компонент.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50