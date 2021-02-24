В Керченском проливе ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения ядовитых газов

Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю

В Керченском проливе у берегов Темрюкского района введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения ядовитых газов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Дело в том, что турецкий сухогруз April, подавший сигнал бедствия в Керченском проливе, перевозил вещество ферросилиций, которое при намокании выделяет смесь ядовитых газов. На судне к моменту подачи сигнала бедствия скончался один моряк, еще пять чувствовали себя плохо. Позже их эвакуировали и доставили в Темрюкскую центральную районную больницу.

В пресс-службе МЧС также сообщили, что ведется постоянный мониторинг обстановки в Керченском проливе, и нет угрозы населенным пунктам. По словам начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, была создана оперативная группа, отслеживающая ситуацию в порту Кавказ, в пяти километрах от которого пришвартовано судно. Сухогруз, по данным спасателей, находится на плаву, утечки химического вещества не зафиксировано.

Также в чрезвычайном ведомстве рассказали, что после выздоровления экипажа и завершения расследования случившегося, судно может продолжить свой путь.

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