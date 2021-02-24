В Симферополе под видом благотворителей орудуют мошенники

На злодеев хотят подать заявление в полицию. Фото: Общественный совет Симферополя/Facebook

В Симферополе мошенники орудовали под видом благотворительной организации. Они собирали деньги якобы для нуждающихся и больных детей. Обманщиками заинтересовался Общественный совет Симферополя.

Одному подобному подобному «фонду» активисты уже помешали воровать у жителей столицы. Оказалось, что неизвестные люди под видом волонтеров собирали пожертвования возле супермаркета на улице 60 лет Октября.

Представители совета направились на место проверить законность их деятельности. В ходе проверки выяснилось, что разрешающих документов у благотворителей не было. Кроме этого, они не имели никакого отношения к детям, которые нуждались в дорогостоящем лечении. Члены совета пригрозили мошенникам полицией, после чего они быстро скрылись с «рабочего» места.

Сообщений о подозрительных людях, собирающих деньги на улицах или в общественном транспорте, поступает не мало. Информацию проверяет Общественный совет Симферополя, после чего будет приниматься решение, подавать заявление в полицию или нет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50