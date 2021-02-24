Два южнобережных курорта стали лидерами по заболеваемости COVID-19 Фото: Архив "КП"

Роспотребнадзор определил три региона Крыма с самым высоким показателем заболеваемости COVID-19 за весь период наблюдений с марта 2020 года. Об этом сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

- Был период, когда высокие цифры наблюдались в Сакском, Бахчисарайском районах, - отметила она. - Но по результатам годичного наблюдения самые высокие показатели в Алуште - 3791 (случаев на 100 тыс. населения), в Кировском районе — 2779, в Ялте — 2526. Это три административные территории, где самые высокие показатели заболеваемости.

На данный момент в республике зарегистрировано 35 тысяч 534 случая новой коронавирусной инфекции, 185 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 34 тысячи 352 случая при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50