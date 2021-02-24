В Симферополе и Севастополе 25 февраля частично отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 февраля в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет. Отключение произойдет из-за ремонта трансформаторных подстанций и электрооборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Мелитопольская, 4-112(чет), 1-99(нечет);

пер. Мелитопольский, 1-4;

ул. Джанкойская, 2/8-82а(чет), 1/10-79/31(нечет);

ул. Линейная, 4-6(чет);

мкр. Каменка: ул. Земляничная; ул. Крайняя; ул. Малиновая; ул. Клубничная;

ул. Калиновая; ул. Симферопольская; ул. Рябиновая; ул. Ломброзо; ул. Светлая

СОТ Садовод

село Ана-Юрт, поселок Айкаван: ул. Кача, ул. Достлык, ул. Гулистанская, ул. Рейгана, ул. Омерова, ул. Бекаевых, ул. Демерджи, ул. Казаряна,ул. Каффаеци, ул. Еише Чаренца, ул. Исаакяна, ул. Тиграна Великого, ул. Мовсеса Хоренаци, ул. Додохяна, ул. Мерсопа Маштоца, ул. Саят-Новы, ул. Мардесяна, ул. Севака; ул. Андраника, ул. Арарат, ул. Баграмянца, ул. Ани, ул. Хачатуряна, ул. Аматуни, ул. Айвазовского, ул. Магдесяна, ул. Усталар, ул. Олимпийская (Кара Мурзы), ул. Суренянц, ул. Сундукяна, пер. Лусаворутян, ул. Шираза, ул. Ерджанкутян, ул. Урахутян

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 13.00

ул. Героев Сталинграда, 26;

ул. Маршала Блюхера, 20-24, 46

с 9.00 до 17.00

ул. Яблочкова 2-А, 4,10,16;

ул. Ангарская 9,9-А,9-В;

пр. Кипарисовый, 2-10, 1-7;

туп Сливовый, 1-7;

туп Обрывистый, 10, 1-19;

ул. Абрикосовая, 1-43, 2-42;

ул. Гранатная, 2-28, 3, 17-А

село Терновка: ул. Балаклавская, 30

с 8.00 до 16.00

ул. Промышленная 1, 1-а, 3, 7, 8, 18, 20;

ул. Индустриальная 5, 10-12, 11-Б, 14, 15;

хутор Молочный: ТСН СНТ «Пищевик»; ул. Стахановцев 3.

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