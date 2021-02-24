Кафе и рестораны Крыма ждут масштабные проверки налоговой

Предприниматели, нарушившие закон, будут оштрафованы Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Налоговая планирует провести в кафе и ресторанах Крыма массовые проверки, чтобы вывести как можно больше заведений из теневого сектора. Таким образом специалисты пытаются добиться увеличения налоговых поступлений.

Сотрудники налоговой будут проверять наличие кассовых аппаратов, сообщает в пресс-службе УФНС России по республики.

Предприниматели, нарушившие закон, будут оштрафованы.

Кроме того, об отсутствии кассового аппарата налоговикам может рассказать любой посетитель. Если человеку не выдали чек или в нем указана недостоверная информация - он в праве сообщить об этом с помощью мобильного приложения «Проверка чека ФНС России».

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