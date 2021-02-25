В Симферополе на Кечкеметской растаял снег и сошел асфальт

Фото: «Доска позора чиновников Крыма» /Facebook

В Симферополе на улице Кечкеметская повредился асфальт на дороге. Снег сошел, а вместе с ним откололись и куски асфальта. Фото поврежденного асфальта опубликовала общественница Ксения Якубец на Facebook.

Активистка возмутилась, что в конце прошлого года администрация Симферополя отчиталась о том, что работы на улице Кечкеметская были выполнены успешно, но результат «на лицо».

Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что на ремонт дорог в Крыму выделят 10,5 миллиарда рублей.

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