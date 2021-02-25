Соцсети в восторге: В Ялте банкомат «заговорил» на девяти языках

Банкомат не работает. Фото: Анютка Расшивалова (Голубенко)

Безналичный расчет прочно занял место в нашей жизни. Услуги банкоматов востребованы, но иногда устройства дают сбой.

- Не работает, - листок-инструкция с такой надписью украсил монитор одного из банкоматов. Причем констатация факта идет на нескольких языках.

Фото, как рассказал КП-Крым его автор, сделано в одном из маркетов на Южнобережном шоссе в поселке Массандра.

Пользователи паблика, где был размещен снимок, оценили рукопись по-разному. Свои мнения они высказали в комментариях к посту: «В Ялте сервис не хуже, чем за границей»; «Иврита не вижу?! Срочно дописать!»; «Абракадабра сплошная, здесь только два правильных варианта написания «не работает», остальные все выдумка!»; «Молодцы! Посмеялся от души - зур рахмат за искрометный юмор»

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