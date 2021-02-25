Власти обещают, что вход в Форосский парк останется открытым

Проход в парк останется открытым Фото: Елена ЛЕЛЮК

Вход в Форосский парк, где сейчас идет скандальная стройка, останется открытым. Глава РК Сергей Аксенов заявил, что «все вопросы будут решены в пользу людей».

- Проход в парк останется открытым, будут проведены масштабные высадки редких деревьев. Все проблемные вопросы были решены до встречи с общественностью в пользу людей. Более того, если сегодня после встречи с представителями власти под руководством Юлии Жуковой у жителей Фороса останутся вопросы - я готов в понедельник встретиться с их инициативной группой, - заявил Аксенов в комментарии «Крым 24».

Напомним, стройка на территории Форосского парка взволновала местных жителей. Позже в Министерстве экологии и природных ресурсов РК пояснили, что это разрешенное республиканской властью создание детского оздоровительного лагеря «Ак-Барс». Вход в парк останется свободным, но при условии «лимита рекреационной нагрузки». Исключение сделают для местных жителей, они смогут беспрепятственно проходить в парк в любое время, но они должны подтвердить место жительства.

Форосский парк является особо охранной природной территорией регионального значения в соответствии распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года.

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