Подрядчик вернет асфальт на улицу Кечкеметская в Симферополе

Фото: «Доска позора чиновников Крыма» /Facebook

Асфальт на улице Кечкеметской в Симферополе, который не выдержал непогоду, будет снова ремонтировать подрядчик. Дорогу ремонтировали осенью 2020 года в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Но в феврале, когда сошел снег, появился не ровный асфальт, а глубокие ямы.

- На улице Кечкеметской было отфрезеровано дорожное покрытие. Новый асфальт планировали укладывать завтра ночью, будут смотреть по погоде. Замечания будет устранять компания-подрядчик за свой счет, - сообщили в Министерстве транспорта РК.

Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что на ремонт дорог в Крыму выделят 10,5 миллиарда рублей.

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