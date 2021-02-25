Туристические круизы по Черному и Азовскому морю возобновят летом

Летом для туристов на судне также откроют кинотеатр и мюзикл прямо в открытом море Фото: Архив "КП"

К концу июня в Крыму вновь возобновятся туристические круизы по Азовскому и Черному морям, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Летом теплоход «Князь Владимир» впервые после долгого перерыва отправится по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи. Пассажиров на борту ждет шоу-программа на борту и экскурсии во время остановок.

Летом для туристов на судне также откроют кинотеатр и мюзикл прямо в открытом море.

Из Ростова-на-Дону теплоход «Мустай Карим» совершит 6 путешествий. Также судно выполнит три оборотных круиза со стоянками в Ростове-на-Дону, Порте Кавказ, Новороссийске, Азове и Анапе. Само судно пройдет через Керченский пролив.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50