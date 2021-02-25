В Симферополе начался межсезонный ремонт дорог

Для выполнения работ были задействованы восемь групп. Фото: Пресс-служба МБУ "Город"
В Симферополе работники муниципального бюджетного учреждения «Город» начали ежегодный межсезонный ремонт дорог, рассказал директор учреждения Антон Гумен.
Восстановительные работы активно проводятся на Куйбышевском кольце в сторону выезда на проспект Победы в местах, где образовались ямы.
- В ближайшее время при благоприятных погодных условиях планируется устранить повреждения покрытия проезжей части на центральных и основных проездных улицах города, - отметил директор.
Для выполнения работ были задействованы восемь групп и каток для укладки асфальтобетона. В ближайшие дни рабочим также предстоит залатать ямы на улице Шмидта, Киевской, Пролетарской и Гоголя.
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