Чиновника в Ялте приговорили к 8 годам колонии за взятку

Вместе с подельниками чиновник получил взятку в размере 220 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Ялте городской суд признал виновным в покушении на получение взятки бывшего замначальника отдела городской администрации, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

За содействие в получении взятки в суде признали виновным еще двоих крымчан. Чиновнику назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы и колония строгого режима.

В ведомстве отметили, что бывший чиновник вместе с коллегой осуществлял проверку торговых павильонов в поселке Форос. В ходе проверки там были обнаружены нарушения, на которые мужчина согласился закрыть глаза за взятку. Вместе со своим подельником они получили взятку в размере 220 тысяч рублей. 170 тысяч чиновник забрал себе за непривлечение предпринимателя к административной ответственности.

- Посредникам во взяточничестве назначены наказания в виде 4 лет лишения свободы, которые назначены условно с испытательным сроком на 3 года каждому, - добавили в прокуратуре.

Бывшего заместителя начальника также лишили права в дальнейшем занимать руководящие должности в сфере представительства власти. На данный момент приговор в законную силу еще не вступил.

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